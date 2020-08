Un incendio è divampato poco fa in via Epitaffio, all'altezza dell'incrocio con via Pantanaccio, proprio all'ingresso di Latina. A bruciare è una struttura. Ancora sconosciute le cause del rogo: i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni dedicate allo spegnimento del rogo, mentre la polizia è intervenuta per chiudere la strada. Disagi per il traffico veicolare e lunghe code. Seguiranno aggiornamenti