Salgono a 272.912 i casi totali di covid in Italia, rispetto alla giornata di ieri oggi sono stati registrati 1.397 nuovi contagi. Questi sono i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. Tra le regioni con più casi positivi la Lombardia (228) seguita da Campania (193) e Lazio (154).

Nella giornata di ieri Iil ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto in Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati, per riferire sulla situazione della pandemia da virus Sars-CoV-2. Come riportato sul sito del Ministero della Salute, Il ministro ha poi riferito un notevole abbassamento dell'età media delle persone contagiate che secondo i dati degli ultimi sette giorni è scesa a 29 anni.

"Si è molto discusso anche durante le settimane estive - ha detto il ministro - della questione dei giovani del nostro Paese e dell'innovazione che comporta rispetto ai mesi precedenti. Più volte, anche pubblicamente, ho chiesto una mano ai nostri ragazzi: lungi da noi ogni forma di demonizzazione, che non avrebbe alcun senso, ma è vero che dobbiamo chiedere, soprattutto ai nostri giovani, di darci una mano".