E' ancora in crescita, in tutta Italia, il dato sui contagi da Coronavirus. In 24 ore, infatti, il ministero della Salute ha ufficializzato altri 1.733 casi, ossia 336 positivi in più rispetto all'incremento di ieri.

In totale, dunque, i casi totali dall'inizio della pandemia hanno toccato quota 274.644; tra questi, ci sono 30.009 persone attualmente positive (1.184 in più rispetto a ieri). Centoventuno di queste sono in Terapia intensiva, altre 1.607 sono ricoverate con sintomi e 28.371 risultano in isolamento domiciliare.

Undici, invece, le vittime accertate oggi (contro le dieci di ieri, ndr): il totale dei deceduti, dunque, ha raggiunto quota 35.518 persone.

Infine, il dato sulle guarigioni: sono 537 le persone in più, rispetto a ieri, che hanno sconfitto il Covid-19, con il totale dei negativizzati che ha raggiunto quota 209.027.

Un passaggio anche sui tamponi: in 24 ore ne sono stati eseguiti 113.085 contro i 92.790 del giorno precedente.