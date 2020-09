In aula è stata accolta la richiesta del pubblico ministero Simona Gentile. Un anno e quattro mesi di reclusione. E' la sentenza emessa nei confronti di una maestra di Latina,accusata di maltrattamenti nella scuola materna di via degli Aurunci. L'insegnante è difesa dall'avvocato Leone Zeppieri che nel corso del processo ha puntato sulla derubricazione del reato: da maltrattamenti in abuso dei mezzi di correzione. Una prospettazione che non è stata accolta dal giudice che alla fine ha emesso la sentenza in un'aula dove alla lettura del dispositivo erano presenti anche i genitori di alcuni bambini che si sono costituiti parte civile nel processo e sono rappresentati dagli avvocati Francesca Roccato e Cinzia Passero. La maestra - al termine delle indagini - era stata sottoposta alla sospensione come deciso dal gip che aveva condiviso la richiesta della Procura, sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche per la scelta del rito e ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili da liquidare in separata sede. La pena è sospesa e il giudice ha ordinato la non menzione. Una volta che saranno depositate le motivazioni, tra novanta giorni, è scontato che la difesa presenterà ricorso in Corte d'Appello. La vicenda processuale a distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti contestati, è arrivata ad una prima sentenza nei confronti dell'educatrice, ritenuta dai colleghi una professionista brava e preparata anche dal punto di vista pedagogico.

Erano stati alcuni genitori a chiedere l'intervento dei carabinieri dopo che a casa si erano accorti dei comportamenti ritenuti strani da parte dei figli. Le indagini degli uomini dell'Arma avevano permesso di raccogliere una serie di elementi che hanno portato poi a chiedere la sospensione dal servizio. In tutto erano otto i bambini coinvolti, agli atti dell'indagine sono finite anche le immagini di alcune telecamere che hanno ripreso dei momenti ritenuti salienti dell'inchiesta con alcuni piccoli che hanno subito diversi strattonamenti.