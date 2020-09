L'urto laterale con una vettura parcheggiata, ha fatto ribaltare una Mini One che transitava in via Botticelli, all'altezza del campo di atletica leggera. È successo nella serata di oggi nel centro città, a poca distanza dall'ospedale Santa Maria Goretti, dov'è intervenuta un'ambulanza per soccorrere l'automobilista che sedeva al volante dell'automobile finita sottosopra.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina: per cause ancora da accertare, forse una distrazione, l'uomo alla guida della Mini ha perso il controllo dell'auto che, deviando la marcia, è finita sulla destra centrando la ruota di una Jeep Renegade in sosta. L'urto laterale tra i due veicoli ha fatto catapultare la Mini che è finita sottosopra. Non pochi disagi si sono registrati per la viabilità, deviata con l'ausilio di una pattuglia della Squadra Volante della Questura.