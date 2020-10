Sono 126 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia. A renderlo noto, tramite l'odierno bollettino, è la Asl di Latina.

Nel dettaglio, i nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (31), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (26), di Cori (3), di Fondi (4), di Formia (1), di Gaeta (1), di Itri (1), di Latina (31), di Monte S. Biagio (1), di Norma (2), di Pontinia (2), di Priverno (1), di Roccagorga (2),di Sabaudia (5), di Sezze (3), di Sonnino (1), di Terracina (9).

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di "Drive in" per l'esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato presso l'ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato presso la Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie.

L'accesso al "drive in" è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione:

- Cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del "drive in" idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

- Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online digitando il seguente link: (CLICCA QUI)