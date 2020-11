Sono 260 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Latina. Inoltre, nelle ultime 24 ore, s'è registrato il decesso di un paziente di Terracina. Il numero totale dei positivi sale a 5789 di cui 5624 trattati a domicilio e dunque i ricoverati sono 165. I guariti in 24 ore sono stati 68 portando il numero totale a 1768. Segnali in qualche modo incoraggianti, dunque, anche se il numero dei positivi rimane molto alto, anche a causa del recente cluster registrato a Sezze.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 260 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (44), di Bassiano (4), Cisterna di Latina (10), di Cori (2), di Fondi (15), di Formia (7), di Gaeta (5), di

Itri (2), di Latina (71), di Lenola (2), di Maenza (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (1), di Pontinia (7), di Priverno (10), di Roccagorga (4), di Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (5), di S. Felice Circeo (1), di

Sermoneta (10), di Sezze (29), di Sonnino (1), di Sperlonga (1), di Terracina (24). E' stato registrato il decesso di 1 paziente residente nel Comune di Terracina