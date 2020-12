Una stalla, forse un fienile, è stato avvolto e distrutto dalle fiamme.

Ieri pomeriggio infatti, nella zona compresa tra via Basento e via Fossignano si è sviluppato un incendio che ha tenuto impegnate per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato nel pomeriggio quando alcuni residenti che si sono accorti di quelle fiamme altissime visibili a grande distanza nel buio della periferia apriliana, hanno composto il 115.

Al momento non risultano persone coinvolte, ma sembra che all'interno della rimessa vi fossero anche diversi mezzi agricoli che potrebbero aver alimentato il rogo di grosse dimensioni.

L'intervento delle squadre anti incendio non ha purtroppo evitato che le fiamme distruggessero l'intera struttura e tutto ciò che era stato riposto al suo interno. I proprietari dell'area, oggi, potranno fare una prima valutazione dei danni.

Agli uomini del 115 invece, spetterà cercare di capire come sia stato generato il rogo. Sopralluoghi saranno effettuati molto probabilmente questa mattina dopo quello preliminare fatto ieri sera al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, ma col buio. Con la luce di questa mattina invece si potrebbero trovare elementi utili a fare luce sull'accaduto più facilmente.