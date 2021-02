Non voleva essere fermata, né tantomeno invitata ad indossare i dispositivi di protezione. Così alla richiesta dei militari di esibire i documenti, si è letteralmente scagliata, peraltro senza mascherina, contro l'equipaggio dei Carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo. Rimediando per questo una bella denuncia.

Protagonista dell'episodio una donna, italiana, con precedenti di polizia ed in evidente stato di ebbrezza alcoolica, insofferente ai controlli dei militari che è stata fermata dai Carabinieri durante uno dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dai DPCM e orientati, in particolar modo, sulla prevenzione dei reati e sulla verifica del rispetto del distanziamento sociale e dell'utilizzo della mascherina. Proprio il mancato rispetto dei dispositivi di protezione, lo scorso week end ha spinto i militari dell'Arma della Compagnia di Anzio, al comando del capitano Giulio Pisani, ad intervenire tra Anzio, Nettuno ed Ardea. I controlli sono scattati mercoledì 27 per concludersi sabato 30.

Complessivamente, nel corso delle verifiche, che hanno anche consentito ai militari di intervenire repentinamente per impedire il verificarsi di più gravi conseguenze ad eventi delittuosi, sono state identificate 211 persone, sottoposte a controllo 66 autovetture, ispezionati 22 esercizi commerciali e sanzionate, per il mancato utilizzo della mascherina, 18 persone.

Tra coloro che sono stati fermati anche la donna di Tor San Lorenzo, che si è scagliata contro i militari di un equipaggio di Tor San Lorenzo senza indossare mascherina. La signora è stata denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che sanzionata per il mancato utilizzo della mascherina.

I servizi, di tipo preventivo e svolti sotto il coordinamento dalla Compagnia di Anzio e sinergicamente dai cinque Comandi Arma presenti sui tre comuni, hanno visto l'impegno complessivo di 40 militari.