Mentre il Lazio è in bilico tra zona Rossa o Arancione, in provincia di Latina il dato dei nuovi contagi continua ad essere altalenante. Dopo i 150 contagi di ieri, oggi la Asl comunica di 55 nuovi positivi al covid 19, distribuiti in tutta la provincia con la sola Latina in doppia cifra, con 16 posiitivi. Ci sono purtroppo anche due morti, uno del comune di Pontinia, l'altro a Fondi. Sono 42 invece i guariti.

Aprilia 4

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 5

Cori 1

Fondi 7

Formia 2

Gaeta 1

Itri 1

Latina 16

Lenola 1

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 2

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 1

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 8

Ventotene