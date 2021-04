I controlli sono scattati ieri mattina all'alba. I carabinieri del Nipaaf hanno operato con la collaborazione dei volontari del Cabs e dei carabinieri della locale stazione. I due denunciati avevano posizionato negli orti di loro proprietà delle trappole a scatto innescate con larva di mosca carnaria. Un sistema che non lascia scampo ai piccoli insettivori come pettirossi e codirossi. Le trappole e sei esemplari di pettirosso sono stati sequestrati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli