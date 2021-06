Tragedia a Campo di Carne, cammina sulla Nettunense e viene investito da una Volkswagen Touareg che transita sulla strada regionale. Un impatto tremendo che ha portato alla morte di un 53enne di Roma, Damiano Licciardello, deceduto per le ferite riportate nell'incidente che si è verificato sabato sera intorno alle ore 22.30 all'altezza del borgo di Aprilia.

L'ambulanza con gli operatori del 118 si è precipitata sul posto ma i soccorsi si sono rivelati vani, l'uomo è morto pochi minuti dopo il tremendo urto. Sul luogo dell'investimento sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale, allertati pochi minuti prima dell'impatto fatale da una segnalazione che parlava di un uomo a centro strada sulla Nettunense, che è risultato essere proprio lo sfortunato 53enne. Per questo motivo i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinati dal comandante Riccardo Barbera, dopo aver eseguito i rilievi e ascoltato il conducente del Touareg stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, soprattutto per capire per quale motivo Licciardello si trovasse in mezzo alla Nettunense, una strada pericolosa perché ad alto scorrimento e ancor di più nelle ore notturne. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia mortuaria e ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il magistrato Valerio De Luca ha disposto l'autopsia sul corpo del 53enne di Roma che verrà eseguita nelle prossime ore. Un esame autoptico che potrebbe fare maggiore chiarezza sulla morte.

La tragedia ha inoltre paralizzato il traffico sulla Nettunense all'altezza di Campo di Carne, rimasto bloccato in entrambe le direzioni per oltre un'ora, la situazione sulla strada regionale è tornata alla normalità solo intorno a mezzanotte quando è stato possibile liberare l'area.