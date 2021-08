Nato a Latina nel 1950, operaio dell'Alcatel Cavi, Pennacchi si è dedicato alla politica prima nelle file del Msi e poi in quelle del Partito marxista-leninista Italiano. Tra gli anni '70 e '80 ha aderito al Psi, alla Cgil e poi alla Uil. Il grande pubblico lo ha scoperto nel 2010 con l'uscita del libro "Canale Mussolini" che raccontava l'epopea della bonifica pontina. Con questo romanzo Pennacchi ha vinto il Premio Strega.

E' morto Antonio Pennacchi. Lo scrittore aveva 71 anni. Un malore sembra aver stroncato lo scrittore vincitore del Premio Strega. Dalle prime informazioni sembra sia stato un infarto a ucciderlo. Pennacchi si trovava in casa, a Latina, assieme alla moglie.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli