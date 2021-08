Il Covid-19 non solo non allenta la pressione sul fronte dei contagi, ma torna a far male, e a far paura, anche per le conseguenze che procura a livello fisico. Nelle ultime ore il nuovo Coronavirus ha colpito duro un 43enne di Formia, non vaccinato, che per problemi respiratori è finito nella terapia intensiva del reparto di Rianimazione dell'ospedale Dono Svizzero. Il virus non ha risparmiato nemmeno il figlio dell'uomo, di appena due anni, che è stato trasportato nei locali più sensibili del Bambino Gesù di Roma. Il padre, molto probabilmente, sarà anch'egli trasferito nella Capitale come sta avvenendo, di prassi, in questa fase dell'emergenza sanitaria. Anche all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, infatti, non ci sono più pazienti Covid in Rianimazione proprio perché si è scelto di ricoverare i malati più gravi a Roma e di tenere occupate alcune stanze del Pronto soccorso e del reparto di Malattie infettive con quelli meno preoccupanti.