Si è spento questa sera alle 19, all'età di 62 anni, Pio Maria Federici, psichiatra molto conosciuto in città, noto non solo per la sua professione ma anche per aver diretto, negli anni, la Banda Musicale di Ventotene che a lui deve molto in termini di successi e passione trasmessa ai giovani musicisti.

Pio Maria Federici, presidente della cooperativa Astrolabio, è stato un punto di riferimento per la cultura e la storia della cooperazione sociale in provincia.