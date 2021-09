Tragedia questo pomeriggio nel mare di Capo Palinuro nel Cilento, dove ha perso la vita il maresciallo Ugo Scotti, comandante della stazione dei Carabinieri di Cori e per anni in servizio presso quella di Cisterna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 nei pressi della Grotta Azzurra, durante un'immersione. Il militare si era immerso in quello spicchio di mare insieme ad un amico. Ed è stato proprio il compagno di immersione ad allertare i soccorsi non vedendolo più risalire.

Il tempestivo arrivo della Guardia costiera di Palinuro ha permesso di rintracciare il militare ma per lui non c'era già più nulla da fare. Il corpo è stato trasferito nel porto di Palinuro e sulla banchina il medico legale, ha effettuato il primo esame esterno. La salma è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà sottoposta all'autopsia per accertare le cause della morte. Sul caso la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta.