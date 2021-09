È stato aperto un fascicolo per omicidio, dalla Procura della Repubblica, in merito alla morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata morta, ieri pomeriggio in un residence in via del Pettirosso, ad Ardea (LEGGI QUI: Trovata morta in un lago di sangue, si indaga). Riflettori puntati sul figlio, Fabrizio Rocchi, iscritto nel registro degli indagati dal pm della Procura di Velletri, Antonio Bufano.

La donna è stata ritrovata morta in bagno, in un lago di sangue, con il cranio sfondato. A ritrovarla è stata una donna, una badante che la vittima aveva assunto per farsi aiutare nelle faccende di casa, che da sola non poteva svolgere a causa di problemi di deambulazione.

La 68enne viveva da sola nella sua abitazione, adiacente a quella del figlio Fabrizio e della sua famiglia.