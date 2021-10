L'intenso acquazzone che si è abbattuto sul capoluogo pontino all'ora di pranzo ha causato disagi in molte zone della città di Latina, soprattutto a causa degli allagamenti. L'ostruzione degli scarichi e l'intensità della pioggia hanno fatto finire sott'acqua diverse strade anche nel centro, a partire dalla rotatoria dell'aviatore tra viale Bruxelles e viale Nervi. Ma i disagi maggiori si sono vissuti nel sottopasso della statale Pontina in via Gorgolicino, dove un'automobile è rimasta bloccata a causa dell'allagamento: a peggiorare la situazione sarebbe stato lo smottamento di un terreno adiacente, bonificato di recente dalle sterpaglie e livellato con l'aggiunta di terra che, a causa del violento deflusso dell'acqua piovana, si è trasformata in un fiume di fango riversandosi in strada e nel sottopasso stesso, intasando gli scarichi. Nel mezzo dell'acquazzone la Polizia Locale era intervenuta per chiudere l'accesso al sottopasso prima che la situazione potesse degenerare, ma mentre una pattuglia si era appena disposta sul lato di via Albanese, un automobilista è passato prima che venisse chiuso anche il lato di via Zani: l'uomo non si è reso conto del pericolo ed è rimasto bloccato al centro del sottopasso, impantanato tra acqua e fango. Sono scattati così i soccorsi con i Vigili del fuoco che hanno tirato fuori la vettura e gli operatori di un'ambulanza pronti a intervenire in caso di necessità.