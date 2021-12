Accompagnato negli uffici del Commissariato, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre la macchina è stata restituita al legittimo proprietario.

A bordo il giovane, visibilmente in stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del caso e risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato di Formia, intervenuti su segnalazione di diversi cittadini che hanno assistito al fatto, dopo un breve inseguimento sono riusciti ad intercettare il veicolo e a fermarlo all'altezza della Via Appia lato Napoli direzione Roma.

