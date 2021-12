Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un ragazzo di 16 anni, italiano e sembra si sia trattato di un gesto estremo. Bloccata per almeno due ore la circolazione ferroviaria, con treni cancellati e bus sostitutivi alle stazioni. Sul posto la polizia ferroviaria per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Dramma sui binari nel pomeriggio sulla tratta Roma-Napoli via Formia. Una persona, intorno alle 17, è stata investita dal convoglio diretto in Campania ed è morta. La tragedia si è verificata tra le stazioni di Itri e Formia.

