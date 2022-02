Intervento urgente su segnalazione della Polizia Locale Ardea per un cane caduto da un balcone del terzo piano. La squadra delle Guardie zoofile di Ardea, impegnata in una esercitazione in loco, si è subito precipitata con il Medico Veterinario Norsaa. Giunti sul posto l'animale è stato prontamente visitato e stabilizzato. La cagnolina aveva le mucose pallide e per questo è stato necessario il ricovero.

Immediatamente trasportata d'urgenza presso la clinica veterinaria Lax di Aprilia, dove gli accertamenti hanno messo in evidenza una frattura costale multipla e versamento emorragico in vescica. La cagnolina è stata ricoverata.