I Carabinieri della Compagnia di Formia hanno arrestato un trentottenne del luogo per residuo pena. A Minturno è stato notificato un ordine di carcerazione nei confronti di un trentottenne del luogo, già noto alle Forze dell'Ordine, per essersi reso protagonista, in passato, di varie reati. L'uomo, pochi giorni fa è stato condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Era accusato di aver tentato, con le minacce, estorsioni di denaro ai danni dei suoi genitori

. A tal proposito, nei suoi confronti, fu applicato il divieto di avvicinamento ai familiari. Ora è giunta la condanna definitiva, che ammonta a circa due anni e mezzo, in quanto dieci mesi li ha già espiati. Un provvedimento che era nell'aria dopo le misure e le sentenze adottate dalla magistratura, l'ultima delle quali è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Minturno.