Ancora un furto di palline all'esterno del ristorante da Lucio, a Marina di Minturno. Dopo il "colpo del secolo" effettuato tempo fa da un balordo locale, l'altro giorno un altro "Arsenio Lupin casareccio" è entrato in azione, portando via i due apparecchi che distribuiscono le palline per i bambini, ma all'interno ha trovato solo le sfere di plastica, perché il proprietario del locale aveva prelevato le monete prima della chiusura.

Un "lavoro" diviso in due manche, approfittando del fatto che il ristorante era chiuso per riposo settimanale. Il giovane, ripreso con le telecamere del negozio e non solo mentre metteva a segno il furto, è entrato in azione prima alle 21,30 circa, quando ha caricato il distributore e si è allontanato verso la piazzetta di Monte d'Argento.

Dopo mezzanotte è tornato di nuovo e si è caricato un altro distributore di palline. Purtroppo per lui anche questo secondo apparecchio era privo di soldi. La mattina successiva i due distributori con le palline all'interno e con le gettoniere forzate, ma vuote, sono state ritrovate in piazza Monte d'Argento, abbandonate dallo "specialista del furto delle sfere".

Il titolare del locale, Franco Malagisi, ha pubblicato su facebook le immagini del doppio "colpo" (con gli immaginabili commenti di alcuni cittadini), che non ha fruttato nulla all'audace ladruncolo, il quale probabilmente abita nella zona.