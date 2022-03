Lutto a Minturno per la morte dell'ex sindaco Pino Sardelli. Nella serata di sabato l'ex primo cittadino è spirato nella sua abitazione di Scauri. Da qualche tempo stava combattendo contro una grave patologia che ha causato il decesso. Sardelli, che aveva 74 anni, è stato sindaco di Minturno dal 2005 al 2010 ed ha più volte ricoperto l'incarico di assessore. Ha iniziato la sua attività politica nel Pri e poi ha militato in Forza Italia. È stato colui che ha dato vita alla llista civica di Minturno Domani. È stato giocatore, dirigente e direttore sportivo del Basket Scauri. Tanti gli attestati di solidarietà giunti alla moglie Rossana e alla figlia Barbara, la quale da pochi mesi è consigliere comunale. Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha espresso le proprie condoglianze e dell'amministrazione alla famiglia

