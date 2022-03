Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Scauri, i quali hanno avvisato il magistrato di turno del Tribunale di Cassino, il quale, essendo chiare le cause del decesso, ha dato l'ok a mettere a disposizione dei familiari la salma della giovane studentessa. Tantissimi i messaggi sui social da parte di amici e compagni di scuola, che non sanno spiegarsi i motivi di un gesto che ha sconvolto l'intera comunità minturnese.

Al centro della vicenda una diciottenne di Scauri, che frequenta un istituto scolastico della zona, la quale ha deciso di togliersi la vita all'interno della stanza dove abitava con i suoi familiari. Sembra che nulla facesse presagire questo gesto, né tanto meno che ci fossero stati dei segnali. Sta di fatto che domenica sera la giovane si è recata all'interno della sua stanza e si sarebbe impiccata al letto a castello. I familiari appena se ne se sono accorti hanno avvertito il 118, ma i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso.

La comunità minturnese questa mattina si è svegliata con una notizia che ha lasciato attoniti e sconvolti tutti: il suicidio di una giovane studentessa. Una tragedia che non trova spiegazioni e che ha colpito profondamente tutti i cittadini, che, si chiedono il perché di questo dramma che si è consumato domenica sera.

