Vasto incendio sulle montagne tra Sonnino e Roccasecca dei Volsci. Le fiamme scaturite probabilmente da un rogo accesso in un uliveto per pulire le potature, sono state alimentate dal vento abbracciandolo in pochi minuti un fronte non più gestibile da terra. Per questo dal primo pomeriggio sono attivi sulla zona gli elicotteri del centro regionale nel tentativo di domare il fuoco prima del buio.