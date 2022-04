Pneumatico a terra per un mezzo pesante, che si ferma sulla corsia di marcia della Pontina causando 2 chilometri di coda. È successo poco fa, sulla 148 in direzione Roma, al chilometro 48 e 500. Intanto, tra i mezzi incolonnati, due vetture e un furgone sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Forti disagi in questo momento lungo la via Pontina tra Campoverde e Aprilia, dove si viaggia su una sola corsia di marcia quella di sorpasso.