Si sono introdotti all'interno di un deposito mezzi di una cava, per poi tentare di portare via un escavatore del valore di circa 300mila euro. Il colpo, però, è andato in fumo, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte, a Priverno. Ad avvisare i militari dell'Arma è stata una persona, che ha sentito i rumori provenire dalla cava. I ladri, aiutati dal buio, sono riusciti a scappare per le campagne boschive adiacenti, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso da parte dei militari delle Stazioni di Priverno e Maenza che stanno operando congiuntamente. Fondamentale è stata la collaborazione della popolazione che ha consentito il celere arrivo dei Carabinieri, impedendo quindi ai ladri di realizzare il furto.