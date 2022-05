Disagi al traffico questa mattina sulle Variante Appia in territorio di Formia a causa di un incidente provocato da un cinghiale. Intorno alle 7,30 il conducente di una Audi stava percorrendo la Variante Appia in direzione Garigliano quando dal lato della strada è improvvisamente apparso un cinghiale. Nonostante la frenata il conducente non è riuscito ad evitare l'animale, che in seguito all'impatto è rimasto senza vita sull'asfalto.