L'ex sindaco Fucci, ai tempi del M5S e oggi consigliere della Lega (è stato recentemente nominato commissario del partito a Pomezia dal deputato Claudio Durigon), si è messo a disposizione dei magistrati e ha chiesto di essere interrogato. L'ex sindaco, che giò era stato sentito dai carabinieri circa un anno fa, ha depositato istanza tramite il proprio legale, pronto per fornire ulteriori informazioni sulla sua posizione.

Il Comune poteva evitare il disastroso incendio della Eco X. A dirlo è la Procura di Velletri, che al termine di un'inchiesta sulla pubblica amministrazione, ha iscritto nel registro degli indagati l'ex sindaco (oggi consigliere comunale della Lega), Fabio Fucci. L'allora primo cittadino e un agente di polizia municipale, sarebbero responsabili di omissione di atti di ufficio. Infatti, come riportato da La Repubblica, il 4 novembre 2016, il comitato Castagnetta Cinque Poderi aveva inviato a sindaco e polizia locale una segnalazione, in cui veniva riportato che nello stabilimento sulla Pontina era accumulata un'enorme quantità di rifiuti, che emanavano anche miasmi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli