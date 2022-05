Dramma a Terracina, dove da ore si cercava Amedeo Mattiello: questa mattina è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo scomparso ieri pomeriggio dopo essere uscito di casa per una passeggiata.

Il ritrovamento è avvenuto in spiaggia, all'altezza dello stabilimento Acqua di Mare, nella zona nord della città. Sul posto gli agenti del Commissariato di Terracina e la polizia scientifica. Sconosciute le cause della morte, ma sembra che l'uomo avrebbe accusato un malore poco dopo essere uscito di casa per una passeggiata.