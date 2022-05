Momenti di paura oggi pomeriggio a Scauri per un incendio che ha interessato un locale della nota ferramenta Treglia di Scauri. L'allarme è scattato intorno alle 18,30 quando da un locale situato nella parte posteriore dell'attività del negozio, situato in via Appia, fuoriusciva del fumo. Subito venivano allertati i Vigili del Fuoco che si portavano sul posto con due autobotti partite dai distaccamenti di Castelforte e Gaeta. L'opera di spegnimento è durata diverso tempo, per mettere in sicurezza i locali. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale che ha coordinato il traffico sulla via Appia. Da accertare le cause, ma sembra che si sia trattato di un corto circuito.