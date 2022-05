Sono 14 le persone arrestate e 29 quelle indagate da Polizia e Guardia di Finanza, questa mattina impegnati nel territorio di Formia per una maxi operazione anti droga, come disposto dal Gip e dalla Dda di Roma. Oltre 50 i poliziotti e i militari impegnati nella vasta operazione che ha sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

