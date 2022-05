In tempi passati andavi di moda in varie località italiane la "specialità" del lancio dei sassi dai cavalcavia, con conseguenze, a volte molto gravi, da qualche tempo alla stazione ferroviaria di Minturno Scauri, sono spuntati i "lanciatori di sassi" nella sottostante via Olmello.

Una situazione che si ripete soprattutto nelle giornate festive, quando i "pendolari" della spiaggia fanno ritorno ai loro domicili. Una "disciplina" che sta preoccupando non poco gli abitanti della via sottostante, ma che ha già provocato dei danni. Secondo quanto raccontato dai residenti i "lanciatori", mentre attendono il treno che li riporterà a casa, trascorrono il tempo prendendo i sassi che si trovano sui binari e dal marciapiede dove si trova la pensilina, lanciano l'oggetto nella strada sottostante lo scalo ferroviario. Domenica scorsa a farne le spese è stata una Polo Volkswagen, alla quale è stato infranto il parabrezza; era parcheggiata al lato della strada e all'improvviso un sasso, anche di una certa grandezza, si è abbattuto sul veicolo. Ma non è tutto perché altri sassi sono stati trovati vicino all'esterno di un'abitazione, con evidenti segni e danni sui muri, anche con il distacco di pezzi di intonaco. Ma i "lanciatori di pietre ferroviarie" si erano fatti vivi già l'anno scorso, come ha denunciato la proprietaria di un immobile di via Olmello. «Mi trovavo- ha detto- fuori dal cancello di casa e un sasso lanciato dalla ferrovia mi ha sfiorato; solo per un caso non sono stata colpita e in quella occasione ho chiamato i Carabinieri. Ma quel che preoccupa è il fatto che nel giardino della mia abitazione e all'ingresso, puntualmente trovo dei sassi che sono stati lanciati dalla soprastante stazione ferroviaria». Gli abitanti, comunque, hanno annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti, in modo che possano essere predisposti dei servizi di controllo. «Del resto- hanno affermato- basta predisporre un controllo nei pomeriggi domenicali, per individuare questi incivili, che non si rendono conto dei danni che possono arrecare alle persone che abitano in via Olmello, ma che si trovano a passare casualmente.