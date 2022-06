Serata movimentata allo scalo ferroviario di Minturno Scauri, dove lunedì scorso, intorno alle venti, è stato chiuso il traffico dei treni per pochi minuti. Una decisione necessaria per la presenza sui binari di una signora straniera, frequentatrice assidua della stazione, che prima si è seduta sul binario direzione Napoli e poi su quello Roma.

Proprio per evitare problemi è stato bloccato il traffico sino all'intervento del personale ferroviario e della Polizia di Stato, che hanno consentito la riattivazione del traffico. Sul posto è giunto anche il personale del 118. Il passaggio di mezzi delle Forze dell'Ordine e di soccorso è stato notato da molti cittadini, che si chiedevano cosa stesse accadendo. Va detto che tutto si è risolto per il meglio, ma rimane una situazione che, in qualche modo, va chiarita, in quanto non è la prima volta che giungono segnalazioni per comportamenti non proprio normali nello scalo minturnese.

Pochi giorni fa, infatti, era scattato un altro allarme simile, ma di episodi di questo tipo, sembra che ce ne siano stati diversi negli ultimi tempi. Lo scalo ferroviario di Minturno Scauri, sta diventando un punto di riparo per molti senza tetto, che rispetto al passato sono aumentati. In qualche circostanza c'è qualcuno che non assume un "comportamento idoneo"