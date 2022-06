Raccolta rifiuti, altri problemi all'orizzonte. Dall'8 al 18 giugno, infatti, la Rida Ambiente di AprilIa chiude per manutenzione dell'impianto. Il che significa che in quei comuni in cui la raccolta differenziata è ancora bassa, come a Roma per esempio, c'è il rischio concreto di avere i cassonetti stracolmi. L'azienda apriliana ha infatti comunicato ad Ama, la municipalizzata dei rifiuti, che non effettuerà la lavorazione dei rifiuti in quei giorni.

L'annuncio della società che tratta i rifiuti indifferenziati rischia di aggravare in modo enorme la situazione già difficile della raccolta rifiuti nella Capitale. La città è sporca da giorni e sconta ritardi. Ora i problemi rischiano di allargarsi anche all'indifferenziato.