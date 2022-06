Sarà venduto all'asta uno degli storici alberghi del lungomare di Formia, l'hotel Bajamar di Santo Janni. La vendita riguarda la società che detiene il complesso e che è stata dichiarata fallita nel 2019 dal Tribunale di Roma. Al fine di recuperare al credito del fallimento le somme pendenti è stata indetta appunto l'asta, con base di sei milioni di euro e con una offerta minima pari a 4,5 milioni di euro, andata però deserta. La prossima asta avrà un ulteriore ribasso del 20% e riguarda il complesso del ramo aziendale che, come riportato dal portale delle vendite pubbliche, include l'albergo, il ristorante, il bar, la concessione demaniale vigente per la spiaggia adiacente e tutti i «titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività come meglio identificato nella stima» allegata agli atti disponibili sullo stesso portale.

Si tratta dell'ultimo capitolo di una storia recente tormentata. Il fallimento della società fu l'epilogo di problemi economici e nell'assetto proprietario. Uno dei soci aveva anche presentato un esposto sui cambiamenti societari di poco precedenti la crisi e, poi, il fallimento, denuncia sulla quale è tuttora aperta una verifica della Procura di Cassino. L'istanza specifica di fallimento era stata presentata da tre creditori, ex dipendenti della struttura ricettiva, che vantavano un credito per circa 160mila euro. Si trattava in sostanza di crediti di lavoro supportati dai decreti ingiuntivi. La società aveva proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti, dichiarato però inammissibile. Per i giudici del Tribunale di Roma risultava «dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto dal protratto inadempimento delle obbligazioni, rilevanti importi, verso creditori istanti, come portate dai titoli di credito...». Da dicembre 2019 la società ha continuato ad operare sotto la guida del curatore del fallimento, l'avvocato Luca Gratteri. Per tutto il 2021 sono state approntate le stime della società, quindi relative al compendio immobiliare e al valore dei titoli per esercitare le diverse attività economiche. Nonostante la posizione a ridosso della spiaggia e la lunga storia che ha caratterizzato la crescita turistica di Formia, l'hotel è, in realtà, acquistabile a 3,6 milioni, la cifra del prossimo incanto.