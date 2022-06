Ed ora sul territorio minturnese arrivano anche i ladri di cagnolini. Dopo i furti compiuti da qualche noto balordo a parrucchieri, macellerie, ricambi di biciclette, ora sembrano essere arrivati gli specialisti dei furti di cuccioli. Infatti l'altra notte è stata presa di mira la "La casa del cucciolo" situata in via Appia a Scauri. I malviventi, dopo aver forzato la porta laterale dell'esercizio commerciale, sono penetrati all'interno dei locali dove si trovavano una decina di cuccioli di varie razze, che sono stati portati via dai "cinofili". Si trattava di cuccioli di chihuahua, di barboncini e pinscher, che saranno rivenduti al mercato nero.

Un furto inatteso, messo a segno probabilmente da chi conosceva quanto c'era all'interno del locale, il cui titolare ha presentato una denuncia ai Carabinieri della stazione di Scauri, i quali hanno avviato le indagini del caso. Non è escluso che gli ignoti ladri possano aver agito su commissione o addirittura mettere in vendita gli stessi cuccioli su internet. Sulla vendita e acquisto di cani, soprattutto di razza, c'è un mercato florido, che spesso è caratterizzato da operazioni delle Forze dell'Ordine, che intervengono frequentemente per bloccare il traffico di animali provenienti dall'estero. Circa il furto dell'altra notte potrebbero esserci degli sviluppi nei prossimi giorni, in quanto i Carabinieri avrebbero raccolto importanti elementi. Da una prima sommaria stima il danno si aggirerebbe intorno ai diecimila euro. E' stato lo stesso proprietario che ieri mattina ha scoperto il furto, nel momento in cui ha aperto il negozio. Si è accorto che l'ingresso laterale era stato forzato e che i cuccioli che erano in vendita si erano volatilizzati.