Nello specifico, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato 4 persone del Sud Pontino, rispettivamente cl. 58, cl. 64, cl. 93, cl. 78, poiché, al fine di ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, omettevano di comunicare all'Inps informazioni inerenti allo stato detentivo proprio o dei familiari conviventi, percependo indebitamente denaro dal 2020 per un importo complessivo di circa euro 27.000.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli