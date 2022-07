Quando si è giocata, il 18 maggio scorso, la partita tra Insieme Formia e Cassino è passata quasi inosservata nell'ambiente calcistico. Finita 1-1 come l'andata, non aveva dato emozioni sul campo. Fuori invece era accaduto di tutto tra le due tifoserie e ieri è arrivata la batosta per l'impatto sull'ordine pubblico. Il Commissariato di Formia ha infatti notificato sei Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per sei tifosi della «Insieme Formia». Provvedimento che avrà durata annuale per quattro di loro e di ben cinque anni per gli altri due, in quanto già colpiti da altro Daspo, così come proposto dalla questura di Isernia che ha redatto l'informativa sugli scontri, definiti molto gravi.