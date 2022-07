Attimi di tensione ieri verso le 14 sul treno regionale partito da Formia e diretto a Roma Termini. A causa di una rissa scoppiata a bordo, il macchinista, invitato dal capotreno, ha dovuto fermare il mezzo presso la stazione di Priverno Fossanova per permettere la consegna di due extracomunitari alle forze dell'ordine appositamente accorse presso lo scalo ferroviario privernate per prendere in consegna i due soggetti in questione.

A quanto sembra, e da quanto è stato possibile ricostruire dalle testimonianze dei presenti nel tempo di sosta imprevisto e prolungato del convogli opresso la stazione di Fossanova, già poco prima della fermata precedente, ovvero Monte San Biagio, due extracomuitari che viaggiavano nella stessa carrozza hanno cominciato a discutere perché uno dei due stava importunando la ragazza dell'altro. La discussione è presto degenerata in colluttazione e anche abbastanza violenta tano che altri passeggeri hanno provato ad intervenire per dividere i due, beccandosi anche qualche colpo. Fortuna ha voluto che sullo stesso treno viaggiassero anche dei poliziotti in borghese che sono intervenuti e hanno bloccato i due litiganti. Litiganti che, feriti a vicenda, sono stati consegnati alle Forze dell'Ordine accorse appositamente alla stazione di Fossanova poco dopo. Sul posto si è precipitata la Polizia di Stato del Comando di Terracina, i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Terraicna e la Polizia Locale di Priverno. Allo steso tempo sono giunte anche diverse ambulanze che si sono prese cura dei feriti che, curati sul posto, hanno potuto riprendere il viaggio. I due fermati invece sono stati arrestati con l'accusa di rissa, lesioni e interruzione di pubblico servizio, accuse di cui dovranno ora rispondere all'autorità giudiziaria competente. Il treno ha quindi ripreso la sua regolare corsa verso Roma con qualche decina di minuti di ritardo accumulato nel contempo che venissero sbrigate tutte le procedure di rito presso lo scalo di Priverno.