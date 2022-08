Picchiato e rapinato a Scauri. La vittima è stato un giovane di Minturno, fatto oggetto di particolari attenzioni da parte di una banda di giovani, alcuni dei quali potrebbero aver fatto parte della gang, che l'altra mattina hanno aggredito, sempre a Scauri, il netturbino Salvatore Cazzato. L'altra notte il gruppetto di "malviventi vacanzieri" se la sono presa con un giovane che ad ottobre compirà quindici anni. Quest'ultimo ha raccontato di essersi trovato in via Appia, nei pressi di una nota pasticceria di Scauri e di essere stato avvicinato da due persone, che gli hanno chiesto un'informazione. Era chiaramente una scusa, in quanto subito dopo sono apparsi altri due complici, uno dei quali ha colpito al volto il ragazzo, rapinato del telefonino cellulare e del portafoglio, al cui interno c'era poche decine di euro e i documenti. Un agguato in piena regola commesso in piena notte nei confronti di un giovane, che era uscito dalla casa della sua ragazza. Alla vittima non è rimasto che sporgere denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Scauri, che hanno avviato le indagini del caso. Il minorenne ha poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, che lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni. L'episodio fa seguito a quello avvenuto il giorno precedente in piazza Sant'Albina, dove, come segnalatoci da alcuni residenti, stanziano giovani che oltre che fare baccano, provocano danni. C'è ora da capire se gli autori dei due episodi siano gli stessi, ma ikn entrambi i casi figura una persona che, dai tratti somatici descritti, potrebbe essere la stessa. Una mano ai Carabinieri comandati dal maggiore Michele Pascale, potrebbe giungere dalle immagini della videosorveglianza, che dovrebbero aver ripreso questa banda notturna che sembra cercare la vittima di turno. In entrambi i casi, inoltre, sembra sia segnalata la presenza della stessa macchina. Tutti particolari già acquisiti dagli investigatori, che avrebbero già raccolto elementi importanti e utili per individuare la banda di bulli in vacanza.