Si chiamava Francesca Testana la ragazza di 26 anni, compiuti da poco, morta nella notte a causa di un improvviso malore nella discoteca El Paso in via Missiroli a Borgo Piave, alle porte di Latina. La giovane, madre di due bambini, si è sentita male e ha accusato un malore. Subito è scattato l'allarme al 118, medici e infermieri hanno fatto il possibile per rianimare la 26enne ma per lei non c'è stato niente da fare.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina per risalire alle precise cause del decesso. In base al referto medico si è trattato di un arresto cardiaco. La giovane stava ballando in discoteca insieme ad un gruppo di amiche, quando all'improvviso si è accasciata a terra. Alla tragedia era presente anche la sorella.