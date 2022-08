Paura questa mattina, poco prima dell'alba a Ponza, dove un edificio è stato avvolto dalle fiamme. I fatti sono avvenuti alle 5.10 circa, in zona Sant'Antonio, in pieno centro. Immediato l'intervento dei volontari della protezione civile Arcipelago Ponziano, i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza, quest'ultima fortunatamente rientrata vuota in quanto non ci sono stati feriti.

Da quanto si apprende, l'incendio sarebbe divampato a seguito della messa in carica di una batteria, i cui cavi non sarebbero stati in grado di sopportare l'intensità della corrente trasmessa.