Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirata attività investigativa da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico, i militari del Comando Stazione di SS.Cosma e Damiano, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare (divieto di avvicinamento alla casa familiare e alle vittime) emessa dall'A.G. di Cassino (FR) ad un giovane cl. 98 del posto. Il provvedimento è scaturito a seguito di minacce e violenze fisiche finalizzate ad ottenere denaro, poste in essere in più circostanze dal 2018, l'ultima delle quali il 07.08.2022, nei confronti della propria nonna B.P. 87 enne di SS.Cosma e Damiano.

I militari Comando Stazione di Ponza hanno denunciato un giovane cl. 2004 di Aprilia, per lesioni aggravate, poiché, per futili motivi, ha aggredito F.R. cl.05 del posto, sferrandogli un pugno al volto che gli ha procurato una lesione traumatica guaribili in 15 giorni.

I carbainieri del N.O.RM. –Sezione Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane classe 84 della provincia di Caserta, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in Scauri di Minturno poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 piante di Cannabis, sottoposta a sequestro.