Disagi intensi anche alla viabilità, con traffico in tilt sulla Migliara 56. Le forze dell'ordine stanno intervenendo per limitare i disagi agli automobilisti.

Una violenta tromba d'aria s'è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi tra Sabaudia e Terracina. Pioggia e vento hanno creato numerosi disagi e fatto anche alcuni danni, che sono in corso di accertamento. Si parla di alcuni capannoni agricoli scoperchiati e serre divelte. Numerose le segnalazioni arrivate al centralino d'emergenza dei vigili del fuoco.

