I giovani di Formia sono in strada a lavorare per sgombrare le strade dal fango. In particolare il lavoro è in corso in località Scacciagalline. Oggi la città ha abbandonato le divisioni politiche e in molti si sono uniti ai volontari. Una bella immagine, simbolo di ciò che avviene in queste ore nella città che ieri è stata falcidiata da una intensa ondata di maltempo.