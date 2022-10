Lutto nella famiglia Acampora. Lucia De Meo, moglie del presidente Giovanni Acampora, si è spenta questa mattina, dopo aver combattuto per mesi contro una grave patologia. I funerali si terranno lunedì 10 ottobre, alle 15.30, presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Lorenzo e Giovanni Battista, sita in Formia in Piazza San Giovanni 10. Lucia De Meo, lascia il marito Giovanni e le figlie Alessia, Ludovica e Francesca. Le redazioni di Latina Oggi e Ciociaria Oggi si stringono al dolore della famiglia Acampora.