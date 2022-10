Nottata "brava" allo stadio di Maranola. L'impianto cittadino, di fatto la struttura principale della città di Formia, è stato visitato da malintenzionati che hanno letteralmente messo fuori uso il quadro elettrico della struttura, portando via le "tracce" del rame che serve al funzionamento delle torri faro dello stadio. Ma è tutto il settore elettrico a risultare danneggiato, tanto da rendere inutilizzabile il campo, per l'Insieme Formia come per tutte le altre realtà calcistiche che ne usufriscono