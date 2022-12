Aveva compiuto 51 anni da poco l'uomo al volante di una vecchia Jaguar che questa mattina poco dopo le otto, lungo la via Nettunense ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero.

L'impatto e la successiva carambola si sono rivelati fatali per il conducente, un uomo residente ad Anzio di origini rumene. L'auto stava procedendo in direzione di Aprilia lungo la via Nettunense quando, alle porte di campo di carne, ha improvvisamente iniziato a sbandare finendo fuori strada.sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Aprilia insieme al 118 ai vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino a verso le 11 di questa mattina per effettuare tutti rilievi del caso. Gli uomini al 118 nonostante i disperati tentativi non sono riusciti a rianimare la vittima.